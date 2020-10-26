Трубоукладчик «Академик Черский» выдвинулся в сторону Германии

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло место стоянки около Калининграда и выдвинулось в германский порт Мукран. Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования морских судов Marine Traffic.

В настоящий момент судно находится неподалеку от берега Польши, в районе Гданьска. Предполагается, что трубоукладчик прибудет в Мукран утром 27 октября. Аналогичным курсом идут вспомогательные суда «Умка» и «Финвал».

Мукран является главным логистическим пунктом «Северного потока – 2». Именно там хранятся трубы для газопровода.

Ранее, 20 октября, США анонсировали новые санкции по проекту «Северный поток – 2». Они будут распространены на компании, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки. Как пишет агентство Bloomberg, российское судно «Академик Черский» для продолжения работ по завершению «Северного потока – 2» нуждается в переоборудовании.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций строительство «СП-2» было временно приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

При этом газопровод практически достроен, осталось проложить 160 км труб.