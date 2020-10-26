Фестиваль модной индустрии готовят в Тюмени

В Тюмени 10 ноября стартует фестиваль модной индустрии UPCYCLING LIFE. В рамках этого проекта тюменцам расскажут о креативной и экологичной переработке вещей.

Будут организованы мастер-классы по переделыванию и декорированию одежды и обуви, повторному использованию вещей и изготовлению дизайнерских предметов быта из старой мебели.

Завершится фестиваль 27 ноября, во Всемирный день вторичной переработки. Организаторы запланировали перформанс и гаражную распродажу.

Как отмечает портал «Наш город», проект UPCYCLING LIFE является победителем второй волны конкурса «Цех». На его проведение было выделено 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Омске открыли экологическую мастерскую «ЭКОЛАБ». Горожане могут переработать в ней предметы из различных видов пластика и создать новые, например прищепки или выключатели.