Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

По ее словам, белорусы сделают этот шаг, так как их слово — закон, написала она в своем Telegram-канале.

Заявлению Тихановской предшествовали масштабные акции протеста, прошедшие накануне в Минске и других городах Белоруссии.

В ходе столкновений с протестующими правоохранители применили светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули. По данным МВД, прошли задержания.

13 октября Тихановская предъявила властям страны три требования. Он заявила о необходимости отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко, освобождения оппозиционеров и прекращении насилия на улицах.

В случае невыполнения требований, представитель оппозиции заявила, в том числе о начале с 26 октября забастовки на предприятиях, блокировке автомобильных и железных дорог.

Несогласные с официальными итогами выборов президента Белоруссии, на которых в шестой раз подряд, по данным ЦИК, победил Лукашенко, выходят на акции протеста с 9 августа.