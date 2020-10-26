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Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Ультимативно и в форме: как в Белоруссии готовятся ко всеобщей забастовке
В штабе Тихановской заявляют, что «ультиматум сработал», но в парламенте страны уверены, что акция не состоится

По ее словам, белорусы сделают этот шаг, так как их слово — закон, написала она в своем Telegram-канале.

Заявлению Тихановской предшествовали масштабные акции протеста, прошедшие накануне в Минске и других городах Белоруссии.

В ходе столкновений с протестующими правоохранители применили светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули. По данным МВД, прошли задержания.

13 октября Тихановская предъявила властям страны три требования. Он заявила о необходимости отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко, освобождения оппозиционеров и прекращении насилия на улицах.

В случае невыполнения требований, представитель оппозиции заявила, в том числе о начале с 26 октября забастовки на предприятиях, блокировке автомобильных и железных дорог.

Несогласные с официальными итогами выборов президента Белоруссии, на которых в шестой раз подряд, по данным ЦИК, победил Лукашенко, выходят на акции протеста с 9 августа.

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