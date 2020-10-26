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Экологическую мастерскую открыли в Омске

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В Омске заработала экологическая мастерская. В ней горожане смогут переработать вещи из различных видов пластика и сделать новые — от прищепок до выключателей.

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В мастерской «Эколаб» также планируется проводить лекции и другие экологические мероприятия. Инициативным омичам помогут также реализовать и их собственные экопроекты.

Один из авторов этой идеи — молодой житель города Андрей Гурковский, рассказали ИА «Омскрегион» в региональном министерстве по делам молодежи, физкультуры и спорта. На протяжении нескольких лет он занимается проектами, направленными на улучшение экологической обстановки в городе.

Сам Гурковский сообщил, что у него и его соратников уже была небольшая часть оборудования для переработки пластика. Поэтому они решили открыть свою мастерскую и заявить свою инициативу на грант.

Создатели экологической мастерской уже объявили конкурс концептов. Они бы хотели, чтобы люди сами предлагали, что можно изготовить из переработанного пластика.

В середине сентября сообщалось, что список участников федерального проекта «Чистый воздух», который реализуется в том числе и в Омске, могут расширить.

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