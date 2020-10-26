Эксперты назвали популярные причины переезда россиян в другие регионы

Эксперты рассказали о том, как много россиян хотели бы переехать в другие регионы и о том, чем они руководствуются при выборе нового места жительства. Исследование, с которым ознакомились «РИА Новости», провела компания HeadHunter

Исследование проводилось в сентябре и октябре 2020 среди 10 205 соискателей. Так, переехать в другой регион страны хочет около 20% россиян, периодически думают об этом 39%, место проживание устраивает 31% граждан, а 10% затруднились с ответом на вопрос о переезде.

Больше всего граждан хотят переехать из Архангельской области, Коми и Якутии, в которых о об этом задумывалось по 50% жителей. Среди популярных причин для такого решения плохая экология (Архангельская область), низкие зарплаты (Коми), а также некомфортный климат.

Меньше всего о переезде думают жители Москвы и Санкт-Петербурга, где об этом задумываются 6% и 7% граждан соответственно. При этом среди причин чаще всего называют плохую экологию больших городов.

Назвали респонденты и города, куда бы они хотели переехать. Самыми популярными стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В столицу большинство участников опроса влечет высокий уровень зарплаты (85%), в Санкт-Петербург — комфортная городская среда (61%), а в Краснодарский край хотят переехать из-за хорошей экологии и климата (88%).

Те, кто не готов отправить на ПМЖ в другой регион чаще всего объясняли это тем, что их всё устраивает (64%), около 26% не захотели покидать родственников, еще 17% респондентов заявили, что их останавливают денежные затраты на переезд и аренду жилья.

21 октября сообщалось, что большинство российских граждан считают, что за последние два-три года внешний вид их города или населенного пункта изменился в лучшую сторону. Согласно исследованию, 75% респондентов полагают, что их город или населенный пункт очень комфортен для них и их семьи, еще 24% опрошенных считают, что город скорее или совсем неудобен, остальные дать ответ затруднились.