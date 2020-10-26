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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 26 октября

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Прохладная погода без дождей ожидается в столичном регионе в понедельник, 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в Москве столбики термометров поднимутся до отметки 10–12 градусов выше нуля. Ночью похолодает до +3 градусов. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье воздух прогреется до 7–12 градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до нуля.

В воскресенье в центре «Фобос» сообщили, что сухая аномально теплая погода сохранится в столице до четверга, 29 октября. По прогнозам синоптиков, дневная температура в столице будет достигать +10...+13 градусов.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на следующей неделе антициклон принесет в Москву сухую и теплую погоду.

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