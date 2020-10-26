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Магазин загорелся на первом этаже жилого дома в Екатеринбурге

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Пожар произошел магазине, расположенном на первом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Куйбышева в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

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Площадь пожара составила 50 кв. м. По информации ведомства, четыре человека эвакуировались самостоятельно.

«По оперативной информации на площади 50 кв. м горит продукция в погрузочно-разгрузочной зоне. Из магазина самостоятельно эвакуировались четыре работника, посетителей в магазине не было», — уточнили в МЧС.

Данных о пострадавших или погибших не поступало. В тушении пожара задействовали 33 человека и 8 единиц спецтехники. В настоящий момент открытое горение уже ликвидировано, пожарно-спасательные подразделения занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций.

24 октября пожар произошел в четырехэтажном здании на территории Российской детской клинической больницы в Москве. Из здания медучреждения были эвакуированы 228 человек, в том числе 116 детей. Как стало известно, возгорание произошло в подвальном помещении. Загорелись постельные принадлежности. В результате случившегося никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

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