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Музей торговли откроют в Тюмени

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В Тюмени в здании ЦУМа откроют музей торговли. В основе идеи лежит уникальная коллекция экспонатов, которую собрали сотрудники центрального универсального магазина, которая относится к советскому периоду.

Как рассказал megatyumen.ru автор концепции нового музея, доктор социологических наук Евгений Акулич, Тюмень всегда славилась торговлей. Самыми известными людьми первого сибирского города были представители именно этого сословия. Однако при всем богатстве и современном уровне развития торговли в Тюмени нет музея, посвященного ее истории.

При составлении экспозиций планируется привлечь к сотрудничеству государственные и частные музеи, а также отдельных коллекционеров.

Член региональной Общественной палаты, заслуженный работник торговли России Наталья Осинцева рассказала, что создатели музея решили оттолкнуться от истории Базарной площади, которая была центром торговой жизни города.

В будущих экспозициях ставку сделают на интерактив. Так, у посетителей музея будет возможность поработать на кассовом аппарате середины ХХ века или примерить костюм продавца.

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