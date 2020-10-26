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В Уфе рассказали о два года ждущей хозяина собаке

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В Уфе пес по кличке Джульбарс уже два года живет во дворе многоэтажного дома в ожидании умершего хозяина. Об этом 26 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на BashNews.

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Собака принадлежала пожилому мужчине и после его смерти не покинула родной двор. Теперь она редко подпускает к себе людей, так как несколько раз становилась жертвой нападения.

Несколько раз животное избивали, а не так давно пес пропал на неделю. Нашли его в соседнем квартале, а на теле собаки были следы избиения. Ветеринары обнаружили у Джульбарса перелом, но из-за воспаления гипс не смогли наложить.

Теперь собака хромает на одну ногу, но ходить может. От инфекции ее вылечили, волонтеры забрали Джульбарса на передержку и ищут ему нового владельца.

Животное оказалось на улице после того, как сыновья умершего мужчины продали принадлежащую ему квартиру и уехали, пояснили местные жители.

Накануне москвич случайно прострелил себе руку, когда целился в напавших на него собак. Мужчина выгуливал свою собаку в столице, когда на него напали четыре дворовых пса.

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