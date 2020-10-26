В Хакасии водитель протаранил жилой дом и погиб

В Хакасии в городе Черногорске автомобиль Nissan Tino вылетел с дороги и протаранил жилой дом. Об этом в понедельник, 26 октября, говорится в сообщении УГИБДД по региону в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, от полученных травм водитель 1966 года рождения скончался.

Проводится расследование, возможной причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя.

25 октября пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в районе города Туринска Свердловской области.