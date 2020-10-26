Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

Ереван и Баку договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Договоренность была достигнута в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова, а также заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна в воскресенье, 25 октября.

Режим прекращения огня вступит в силу в понедельник, 26 октября, в 08:00 (07:00 мск).

Стороны заявили о приверженности соблюдению соглашения о гуманитарном перемирии, достигнутом в Москве 10 октября и подтвержденном неделю спустя в Париже.

В свою очередь президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия в Карабахе.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.