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В Сухуме более 40 человек с COVID-19 лечатся в госпитале Минобороны РФ

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Более 40 человек проходят лечение от коронавирусной инфекции в мобильном многопрофильном госпитале Министерства обороны России, развернутом в абхазском Сухуме. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в понедельник, 26 октября.

Всего на сегодняшний день на лечении находятся 42 человека, у всех подтвержден коронавирус. Отмечается, что все они граждане Абхазии. В Минобороны отметили, что пациенты получают необходимое лечение в полном объеме.

Кроме того, российские военные медики дополнительно проводят в госпитале исследования по ПЦР-диагностике анализов, которые доставляются из городских лабораторий республики.

Так, за последние три дня было обработано 280 тестов. Результаты анализов отправляются обратно в лаборатории. Такое решение позволяет местным жителям получить результаты теста значительно быстрее.

20 октября российские военные Южного федерального округа развернули мобильный многопрофильный госпиталь для лечения больных коронавирусом в Сухуме, пишет РЕН ТВ.

В состав мобильного медицинского подразделения вошли 113 военных. Их обучили оказанию помощи больным с коронавирусом. Госпиталь оснастили медоборудованием и лекарствами.

30 сентября президент России Владимир Путин подтвердил намерение Москвы оказывать содействие Сухуму в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности.

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