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Метеорологи предупредили о бушующем над Филиппинами тайфуне

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Новый тайфун, получивший название «Молаве», бушует над крупнейшим филиппинским островом Лусон. Об этом сообщила в понедельник, 26 октября, метеорологическая обсерватория Гонконга.

По данным специалистов, эпицентр тайфуна находится в 160 км юго-западнее Манилы, передает ТАСС.

По прогнозам метеорологов, тропический циклон в ближайшие часы выйдет в Южно-Китайское море. Набирая силу, он будет смещаться в западном направлении, к берегам Вьетнама.

Отмечается, что «Молаве» стал 18-м по счету тайфуном в этом сезоне.

Ранее, 7 сентября, сообщалось, что около 400 тыс. домов в Японии остались без света, работа аэропортов была парализована в результате удара мощного тайфуна «Хайшен».

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