С 26 октября изменится режим работы «Аптекарского огорода»

Режим работа ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в Москве сократится на час с понедельника, 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Ранее ботсад был открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00, теперь же он будет закрываться в 20:00.

Кассы сада перестают работать за 30 минут до закрытия. Стандартный билет в парк обойдется в 300 рублей, льготный — в 200 рублей. Для многодетных семей, а также для детей дошкольного возраста посещение ботанического сада является бесплатным, пишет РИАМО.

19 октября сообщалось, что почти половина москвичей и жителей Подмосковья ни разу не посетила музеи за последний год.