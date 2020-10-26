Кот помог хозяину подготовиться к свиданию и восхитил соцсети

Заботливый кот одного из пользователей приложения TikTok помог ему подготовиться к свиданию, чем восхитил пользователей соцсетей.

Так, черный питомец, сидя у своего хозяина на плече, помог ему подправить прическу, облизав несколько прядок волос. В это время сам герой видео снимал происходящее, стоя перед зеркалом.

Ролик, опубликованный в приложении TikTok, набрал свыше 11 млн просмотров, уточняет «Ридус». Под видео пользователи охотно стали делиться своими впечатлениями от увиденного. Кто-то сравнил мужчину с главным героем сериала «Люцифер», кто-то вспомнил, что похожий кот был главной звездой сериала «Сабрина — маленькая ведьма». Еще один пользователи пошутил, что кот — это личный парикмахер, чья стоимость услуг — две пачки мягкого корма.

9 октября сообщалось, что ученые из Великобритании выяснили, как быстро и легко установить контакт с кошками. Сделать это можно при помощи характерного кошачьего прищура.