Генсек ООН приветствовал договоренность о прекращении огня в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш положительно оценил договоренность между Арменией и Азербайджаном о вступлении в силу 26 октября режима прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь приветствует совместное заявление США, Азербайджана и Армении, в котором говорится, что гуманитарное прекращение огня, согласованное в Москве 10 октября и подтвержденное в Париже 17 октября, вступит в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) в понедельник, 26 октября, пишет ТАСС.

25 октября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия в Карабахе.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти США и Франции поддержать миротворческие усилия России в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.