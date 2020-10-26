Погранслужба Австралии конфисковала почти 150 кг прибывшего из ЮАР кокаина

Пограничная служба Австралии в порту Брисбена конфисковала порядка 144 кг кокаина, который был спрятан в грузе, прибывшем на континент из Южно-Африканской Республики.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, во время досмотра партии гидравлических цилиндров, прибывшей в порт Брисбена в начале октября, сотрудники погранслужбы обнаружили полости в поршнях двух гидроцилиндров. Внутри оказались шесть металлических контейнеров, каждый из которых содержал 24 блока кокаина.

Стоимость наркотика оценивается в 64,8 млн австралийских долларов (3,7 млрд рублей).

Расследование обстоятельств поставки проводилось силами погранслужбы страны и федеральной полиции Австралии. В его рамках был проведен обыск в складских помещениях портов Брисбена и Сиднея и арестован получатель груза - 45-летний житель Сиднея.

Мужчине были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и попытке ввоза в страну запрещенных веществ. Согласно австралийскому законодательству, наказанием за данные правонарушения является пожизненное заключение.

22 сентября сообщалось, что в перуанском регионе Аякучо завершилась спецоперация правоохранителей, в результате которой были обнаружены тайники с 433 кг кокаина. В рейде принимали участие десантное подразделение национальной полиции совместно с силами прокуратуры по борьбе с наркотрафиком.