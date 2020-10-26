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Эксперт связала вспышку COVID-19 в Синьцзяне с наступлением холодов

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Новая вспышка коронавирусной инфекции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, где за два дня выявили 138 бессимптомных носителей, вероятно, связана с наступлением холодов. Об этом заявила бывшая замглавы китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Ян Гунхуань.

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Специалист подчеркнула, что конкретные обстоятельства распространения заболевания пока не до конца ясны, передает «РИА Новости».

«Но нынешняя вспышка определенно имеет связь с наступлением зимнего сезона и понижением температуры», — сказала Ян Гунхуань.

По ее словам, по мере понижения температуры активность распространения коронавирусной инфекции может увеличиваться, что соответствует общей закономерности распространения этого заболевания.

«По сравнению с распространением эпидемии в других странах, Китай смог добиться значительных результатов в области профилактики и борьбы с болезнью», — указала она.

Специалист добавила, что нет ничего удивительного в том, что где-то иногда выявляют десятки или даже сотни новых заболевших, учитывая, что всегда есть ввозные случаи.

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района сообщили в воскресенье о выявлении в городском округе Кашгар 138 бессимптомных случаев заражения COVID-19. В связи с новой вспышкой местные власти планируют протестировать около 4,75 млн человек, к настоящему моменту анализы взяты у 2,8 млн местных жителей.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что медики провели исследование образцов крови жителей китайского города Ухань, ставшего в конце прошлого года эпицентром распространения коронавируса в мире. Выяснилось, что к началу лета 2020 года антителами к COVID-19 обладали только около 4% исследуемых.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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