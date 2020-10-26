Президент Колумбии сообщил о ликвидации одного из лидеров повстанцев

Вооруженные силы Колумбии провели операцию в западном департаменте Чоко, в ходе которой ликвидировали одного из лидеров леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО). Об этом на своей странице в Twitter рассказал президент республики Иван Дуке.

En una impecable acción de @PoliciaColombia, @COL_EJERCITO, @FuerzaAereaCol, @ArmadaColombia, en la Operación ‘Odín’, con apoyo de @FiscaliaCol, fue abatido el cabecilla del Eln alias ‘Uriel’, criminal responsable de secuestros, asesinato de líderes y reclutamiento ilegal. pic.twitter.com/BMgi40NiNL — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 26, 2020

По его словам, операция состоялась в воскресенье, 25 октября. Ликвидированный террорист Андреас Фелипе Ванегас Лодоньо был известен под псевдонимом Уриэль. Он являлся одним из организаторов теракта в столице в начале 2019 года, а также был причастен к похищению людей, убийствам и незаконной вербовке.

22 октября Иван Дуке сообщил о задержании одного из самых опасных преступников страны, который совершал преступления на протяжении 17 лет и еще недавно возглавлял группировку «Пелусос», в которую входят сотни вооруженных бойцов.

21 октября власти США объявили о награде в $5 млн за информацию, которая поможет арестовать одного из лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» Уилвера Виллегаса Паломино.