Врачи рассказали о способах восстановить обоняние после COVID-19

Людям, переболевшим COVID-19, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу, чтобы вернуть обоняние. Об этом в беседе с РБК рассказал врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.

По словам специалиста, для этого нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Кроме того, необходимо обеспечить влажность воздуха в помещении.

Ходжаев добавил, что для восстановления нервных клеток также нужно принимать витамины группы В и поливитамины, следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить курение и алкоголь.

В свою очередь отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев также советует промывать нос солевыми растворами.

«Второй момент — применение препаратов, которые называются топические стероиды — гормоны, задача которых — оставаться в полости носа. Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам», — рассказал специалист.

В качестве противопоказаний у этих препаратов — сухость полости носа и кровотечения, если слизистая начинает трескаться.

Ранее в октябре британские ученые назвали новые симптомы коронавируса — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.