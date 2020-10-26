Прямой эфир
Сюжет:

Врачи рассказали о способах восстановить обоняние после COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Людям, переболевшим COVID-19, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу, чтобы вернуть обоняние. Об этом в беседе с РБК рассказал врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.

COVIDоносцы: найдено объяснение большого числа бессимптомников
Ученые выдвинули гипотезу о толерантности части зараженных к коронавирусу

По словам специалиста, для этого нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Кроме того, необходимо обеспечить влажность воздуха в помещении.

Ходжаев добавил, что для восстановления нервных клеток также нужно принимать витамины группы В и поливитамины, следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить курение и алкоголь.

В свою очередь отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев также советует промывать нос солевыми растворами.

«Второй момент — применение препаратов, которые называются топические стероиды — гормоны, задача которых — оставаться в полости носа. Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам», — рассказал специалист.

В качестве противопоказаний у этих препаратов — сухость полости носа и кровотечения, если слизистая начинает трескаться.

Ранее в октябре британские ученые назвали новые симптомы коронавируса — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020