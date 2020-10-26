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Сергей Жигунов во второй раз развелся с актрисой Верой Новиковой

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Российский актер Сергей Жигунов опубликовал на своей странице в Instagram в воскресенье, 25 октября, фотографию свидетельства о разводе со своей женой, актрисой Верой Новиковой.

«Пусть полежит здесь», — подписал он снимок, на котором замазал год рождения бывшей супруги.

Когда именно был оформлен развод, неизвестно.

Как отмечает телеканал «360», Сергей Жигунов и Вера Новикова уже разводились в 2007 году на фоне слухов о романе актера со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Спустя два года актеры вновь сошлись.

Возможной причиной нового развода называют роман Жигунова с журналисткой Викторией Ворожбит, с которой он познакомился в 2018 году, пишет сайт kp.ru.

57-летний Жигунов известен своими ролями в таких фильмах, как: «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах», а также по сериалам «Королева Марго» и «Моя прекрасная няня». В 2013 году Жигунов выступил режиссером фильма «Три мушкетера».

В конце сентября Жигунов на своей странице в соцсети Instagram рассказал, что стюардесса удалила ему зуб прямо во время перелета.

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