Не менее пяти человек из окружения Пенса заразились коронавирусом

Не менее пяти человек из окружения вице-президента США Майкла Пенса заразились коронавирусом. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, среди заболевших советник Пенса по политическим вопросам Марти Обст, а также три человека из его офиса.

Кроме того, ранее глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что вице-президент продолжит свои поездки по стране, несмотря на то, что у главы его аппарата Марка Шорта выявили коронавирусную инфекцию.

8 октября телеканал ABC News со ссылкой на внутренние документы сообщил, что за последние дни в Белом доме коронавирус диагностировали у 34 сотрудников и контактировавших с ними людей.

8 мая стало известно, что у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер выявили коронавирус. К работе она смогла вернулась спустя почти три недели. После этого в Белом доме сообщили о введении дополнительных мер безопасности.

США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. По последним данным, там зафиксированы 8 888 328 случаев заболевания, из них за минувшие сутки — 59 766. Выздоровели более 5,7 млн человек, скончались — более 230,4 тыс.