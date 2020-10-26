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Байден назвал Россию главной угрозой для США

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Главную угрозу для США на международной арене представляет Россия, а конкурентом является Китай. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.

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Ведущая задала политику вопрос о том, какая страна, по его мнению, представляет самую серьезную угрозу для Соединенных Штатов.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия. Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай», — сказал Байден.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в сентябре заявил, что Китай создает для Соединенных Штатов больше внешнеполитических и иных проблем, чем Россия. Трамп пояснил, что из-за «чумы» коронавируса, которая «пришла в США из Китая», американской экономике был нанесен значительный ущерб.

Ранее, 22 октября, в ходе предвыборных дебатов с Трампом Байден заявил, что Россия якобы пытается помешать ему победить на президентских выборах в США. Байден пообещал наказать Москву за предполагаемое вмешательство в выборы.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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