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В Калифорнии из-за ветра без света могут остаться 360 тыс. жителей

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Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric сообщила о массовых отключениях электричества в штате Калифорния в связи с сильным ветрами, надвигающимися на регион. Сообщение опубликовано на странице компании в Facebook в воскресенье, 25 октября.

Как говорится в заявлении предприятия, сильные ветры в связи с засушливой погодой могут стать причиной возникновения лесных пожаров. Из соображений безопасности компания намерена отключить подачу электроэнергии более 360 тыс. жителей в 36 округах штата.

3 октября сообщалось, что в Калифорнии лесные пожары уничтожили 1,6 млн га земли.

В сентябре в США было зафиксировано 94 лесных пожара, в результате которых погибли 33 человека.

10 сентября сообщалось, что власти американского штата Орегон предполагают, что возможной причиной возникновения природных пожаров мог стать умышленный поджог.

22 августа президент США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь властям Калифорнии из-за охвативших штат лесных пожаров.

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