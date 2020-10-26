РКК «Энергия» запатентовала заряжающийся из космоса квадрокоптер

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на квадрокоптер, который сможет получать энергию от лазерного луча, сгенерированного на земле, в воздухе или космосе. Об этом говорится в патенте, который распространил Федеральный институт промышленной собственности.

Согласно патенту, сгенерированное электромагнитное излучение формируется системой формирования и наведения в лазерный пучок с заданными параметрами и с помощью системы поиска, слежения и наведения направляется на корпус квадрокоптера.

Излучение лазерного пучка через фотоэлектрические преобразователи и фотоэлементы преобразуется в фотоэлектрический ток, который затем преобразуется в переменный и приводит в движение винты квадрокоптера.

Изобретение относится к области беспилотных авиационных устройств с технологией вертикального взлета и посадки. Квадрокоптер предназначается для проведения научных исследований, аэрофотографирования, видеонаблюдения, а также доставки грузов, пишет ТАСС.

12 октября сообщалось, что тяжелый беспилотник вертикального взлета российского ОКБ «Авиарешения», который изначально создавался как дрон для перевозки грузов и опрыскивания земель, сможет применяться для спасения людей через системы спутниковой навигации.