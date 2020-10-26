Бут не исключил начала гражданской войны в США в ночь после выборов

Новая гражданская война может начаться в Соединенных Штатах в ночь после президентских выборов, считает отбывающий срок в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут. Свое мнение он высказал в переписке с «РИА Новости».

По мнению россиянина, как демократы, так и республиканцы могут не признать результаты выборов в случае поражения своего кандидата.

«Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдет в учебники истории как официальная дата начала второй гражданской войны в США», — написал Бут.

По его словам, обе стороны «готовы использовать любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет», чтобы обернуть результаты выборов в свою пользу.

Речь идет о массовых протестах, захвате Белого дома, беспорядках и «всех трюках майдана».

«Беспокоит меня и то, что в такой ситуации постоянно увеличиваются шансы возникновения какого-то отвлекающего события, которое полностью сменит весь дискурс, например очередной войны, в этот раз, возможно, с Ираном или Китаем», — добавил россиянин.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

24 октября Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах, свой голос он отдал на участке в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). После того как глава Белого дома опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам, что проголосовал за «парня по имени Трамп». Он выразил уверенность в своей победе.

Ранее стало известно, что более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно. Из них 35 млн граждан отдали свой голос по почте, а 15 млн пришли на избирательные участки.