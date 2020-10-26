Facebook планирует жесткие меры в случае волнений на фоне выборов в США

При возникновении острой конфликтной ситуации, связанной с выборами президента США, компания Facebook может принять меры для регулирования публикаций и распространения контента в соцсети. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Facebook планирует использовать инструменты, специально разработанные для стран, «подверженных рискам».

В частности, к ним относятся повсеместное замедление распространения сообщений, которые становятся «вирусными», и снижение порога идентификации сообщений, потенциально разжигающих рознь. Наряду с этим в компании смогут специальным образом настраивать ленту, чтобы изменить типы контента, видимые пользователям. Ранее Facebook применял эти механизмы в Мьянме и на Шри-Ланке.

При этом, как уточнили в издании, такие меры будут введены только при «ужасном» ходе развития событий. В данном случае имеется в виду насилие, связанное с выборами.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее Twitter уже ввел ряд ограничений перед выборами в США. Соцсеть запретила заранее говорить о победе одного из кандидатов до объявления результатов голосования. Подобные сообщения получают особые пометки. Твиты, в которых администрация сервиса увидит попытки вмешательств в выборы, будут удалять. Лайкать публикации некоторых блогеров и политиков запретят. Заморозка коснется профилей тех, у кого более 100 тыс. подписчиков.

22 октября Профильный комитет сената США решил направить повестки главам компаний Facebook Марку Цукербергу и Twitter Джеку Дорси в связи с решением соцсетей заблокировать публикацию New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты Джо Байдена.