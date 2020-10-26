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Трамп назвал вакцину от COVID способной переломить ситуацию с пандемией

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Вакцина от коронавируса положит конец пандемии в США. Об этом в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил президент страны Дональд Трамп в воскресенье, 25 октября.

Как пишет телеканал Fox News на своем сайте, Трамп высказал мнение, что вакцина «будет доставлена очень быстро». Президент также утверждал, что власти близки к тому, чтобы переломить ситуацию с пандемией, но вакцина сможет ускорить этот процесс.

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Ранее, 25 октября, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вакцина в США появится до конца 2020 года, если она окажется «безопасной и эффективной».

Накануне кандидат в президенты страны от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что американцы должны получить вакцину от COVID-19 бесплатно. Он подчеркнул, что в случае своей победы на предстоящих 3 ноября выборах он обеспечит массовое производство препарата.

Президент США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с соперником Джо Байденом 23 октября анонсировал появление вакцины в течение нескольких недель.

4 августа американская компания Novavax объявила о двух успешных исследованиях собственного препарата, который в дальнейшем может использоваться в качестве вакцины от коронавируса.

США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. По последним данным, там зафиксированы 8 888 328 случаев заболевания, из них за минувшие сутки — 59 766. Выздоровели более 5,7 млн человек, скончались — более 230,4 тыс.

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