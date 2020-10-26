МИД Франции призвало прекратить призывы к бойкоту французской продукции

О необходимости прекращения призывов к бойкоту французских товаров заявили в воскресенье, 25 октября, в Министерстве иностранных дел Франции. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в нескольких государствах Ближнего Востока в последние дни прозвучали призывы к бойкоту французских продуктов, в том числе агропродовольственных.

«Призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, также как и все проводимые радикальным меньшинством атаки, направленные против нашей страны», — сообщили во французском дипведомстве.

Как подчеркнули в министерстве, подобные заявления искажают позицию Франции, которая поддерживает свободу совести, свободу выражения мнений, свободу религии и отказ от любых призывов к ненависти. Призывы также и используют в политических целях.

В коммюнике также говорится, что МИД республики и вся дипломатическая сеть «полностью мобилизованы» на поддержку французских компании и обеспечение безопасности соотечественников за рубежом.

Ранее в тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил на своей странице в соцсети о неизменности курса и политики республики, несмотря на критику мусульманских государств и угрозы бойкота французских товаров, вызванные позицией официального Парижа в отношении исламского сообщества. Французский лидер отметил, что вся новейшая история Франции — это «история борьбы против тираний и различного рода фанатизмов».

Последние дни серьезно обострились отношения Франции и Турции. Высказывания турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, прозвучавшие накануне в адрес Макрона, уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал президента Турции «прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации».

В октябре Макрон, выступая с речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, представил перечень мер, включающих ужесточение контроля за финансами мечетей. Также он предложил обратить особое внимание на обучение детей и создать вместе с советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния. Спустя две недели после выступления Макрона в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя, которое было расценено как «теракт исламиста».