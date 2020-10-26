Партия венгров Украины набирает 5,35% и проходит в Ужгородский горсовет

Партия венгров Украины набирает 5,35% голосов на выборах депутатов Ужгородского городского совета в Закарпатской области. Об этом по окончании голосования сообщил телеканал «Украина 24» со ссылкой на данные экзитпола.

По предварительным данным, лидером стала партия «Слуга народа», которая набирает 18,91% голосов. На втором месте партия «Батькивщина» с 12,21%, третью строку рейтинга занимает «Родное Закарпатье» с 8,87%.

Пятипроцентный барьер также преодолевают «Европейская солидарность» с 7,17%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 5,88%, «За будущее» с 5,21%.

Ранее, 25 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook, что в Закарпатский областной совет баллотируется «только одна венгерская партия» — Партия венгров Украины.

Сийярто указал на то, что «было бы плохо, если бы венгры остались без представительства в областном органе», и призвал представителей венгерской общины принять участие в региональных выборах ради собственного будущего.

В министерстве иностранных дел призывы дипломата назвали вмешательством во внутренние дела страны, а также заявили, что они нарушают украинское законодательство, пишет ТАСС.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. По информации Центральной избирательной комиссии Украины, средняя явка на выборы составила 17,3%.

Самая высокая явка избирателей, по предварительным данным, выявлена в Одесской области (26%), самая низкая — 14% — в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.