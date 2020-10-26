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Кабмин Украины отказался от очных заседаний из-за коронавируса

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Заседания правительства Украины и работа комитетов полностью переведены в дистанционный формат с 26 октября в связи с распространением коронавируса, пишет РБК.

Такое решение было принято на заседании, которое прошло 21 октября в очном формате, но уже с применением дистанционных технологий.

«Правительство должно на собственном примере продемонстрировать, что работа онлайн сегодня является требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Регламент, по которому будет работать правительство Украины, был разработан еще 2 сентября. Постановление о возможности работы в онлайн-режиме утверждалось для обеспечения бесперебойной работы кабмина на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

По информации портала Woldometer на 25 октября, на Украине 343498 подтвержденных случаев коронавируса. Число летальных случаев составило 6391, выздоровели 141 508 пациентов.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной местными учеными.

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