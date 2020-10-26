Диетолог раскрыл разницу между яйцами с белой и темной скорлупой

Цвет скорлупы куриных яиц не влияет на их вкусовые и питательные свойства. Об этом рассказал диетолог Айтор Санчес в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

По словам эксперта, окрас яйца зависит от цветового пигмента, который передаст ему курица. А он, в свою очередь, меняется в зависимости от породы птицы.

Несколько лет назад, отметил специалист, очень популярными были белые яйца, а теперь они менее распространены и поэтому дают ощущение более «деревенского».

В любом случае, подчеркнул Санчес, вкусовые и питательные свойства яйца не зависят от цвета его скорлупы и образа жизни куриц.

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