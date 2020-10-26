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Легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев

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Легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали 70% участников опроса в рамках местных выборов на Украине, свидетельствуют данные экзитпола социологической группы «Рейтинг».

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По информации директора группы Алексея Антиповича, легализацию каннабиса в медицинских целях для снижения боли у тяжелобольных поддерживает 70% тех, кто принимал участие в выборах и в опросе президента, и только половина тех, кто не принимал участия в опросе президента. Примерно каждый четвертый опрошенный против легализации медицинского каннабиса.

Проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам инициировал Владимир Зеленский. Его результаты носят консультативный характер и не будут иметь юридической силы, в отличие от референдума, пишет «РИА Новости».

Ранее, 16 октября, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в желании легализовать наркотики в стране. Она заявила, что вся цель этого опроса сводится исключительно к тому, чтобы превратить Украину в центр наркоторговли в Европе, и к продолжению курса Зеленского по распродаже украинской земли — теперь, как подчеркнула она, для использования под выращивание каннабиса.

Президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. В частности, украинцам предложили ответить на вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. По информации Центральной избирательной комиссии Украины, средняя явка на выборы составила 17,3%.

Ранее в этот же день сообщалось о том, что нацполиция Украины возбудила 14 уголовных дел по фактам нарушения на выборах. Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.

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