Пушков прокомментировал обещание Трампа легко разрешить конфликт в Карабахе

Соединенные Штаты не могут разрешить ни один конфликт в мире, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обещание американского лидера Дональда Трампа с легкостью урегулировать ситуацию в Карабахе.

Политик отметил, что США так и не сумели разрешить конфликты в в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине и проблему Северной Кореи.

«Но другого ответа он (Трамп. – Ред.) дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов». — написал Пушков в Twitter.

Ранее Трамп, выступая перед избирателями в Нью-Гэмпшире, назвал конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем» и пообещал «разобраться» с ним.

25 октября была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе — с 08:00 (07:00 мск) понедельника, 26 октября. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали власти Армении и Азербайджана незамедлительно принять меры по реализации договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых на переговорах в Москве 10 октября.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой в основном проживали армяне, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом. Очередное обострение конфликта произошло в конце сентября.