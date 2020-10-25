Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский прокомментировал замену противника россиянина Мурата Гассиева. Свое мнение он высказал в беседе с РЕН ТВ.

По словам спортсмена, замена партнеров — это негативный момент, потому что боксер на тренировках готовится под конкретного соперника.

Изначально Гассиев должен был сразиться с американцем Кевином Джонсоном, но тот отказался от боя. Вместо него противником россиянина должен был стать албанец Сефер Сефери, однако в итоге он выйдет на ринг с братом Сефера Нури, который называет себя «албанским Тайсоном».

«Вообще, смена противника — это не очень хорошая история для бойца, потому что отводится определенный период времени на подготовку. Человек готовится под этого определенного бойца, делает определенные наработки, подбирает спарринг-партнеров. А тут за такой короткий срок меняется противник. Вынуждены просто быстро менять тактику подготовки», — сказал Трояновский.

Он добавил, что практически ничего не знает о новом сопернике Гассиева, однако подчеркнул, что нельзя недооценивать никакого противника и подходить к подготовке к бою всерьез.

Трояновский рассказал о сильных сторонах Гассиева, которые, по его мнению, должны помочь ему победить.

«Он имеет очень хороший, жесткий удар. Это как преимущество. У него очень большой послужной список. Он провел очень удачно в суперсерии бои. Что поможет победить ему в этом бою? То же самое, что давало побеждать ему и ранее, — упорство, хорошая техника бокса и жесткий удар. Я думаю, что Мурат обязательно победит», — отметил он.

Бой 31 октября в Сочи будет для Гассиева дебютным в супертяжелом весе.

Промоутер Владимир Хрюнов ранее прокомментировал смену противника Гассиева тем, что младший Сефери «испугался» россиянина, так как у него никогда не получались бои с боксерами типа Мурата Гассиева.