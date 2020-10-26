Глава МИДа Киргизии призвал увеличить число рейсов в Россию до 50 в неделю

Количество рейсов между Россией и Киргизией должно быть увеличено до 50 в неделю. Об этом заявил министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев в интервью «Известиям».

«До введения ограничений между Киргизией и Россией совершалось порядка 50 рейсов в неделю в Бишкек и Ош, нашу южную столицу. Этот объем следует вернуть», — сказал глава внешнеполитического ведомства, отметив, что поднял этот вопрос на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

При этом он подчеркнул, что сейчас граждане допускаются на самолет только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, что минимизирует риск завоза нового коронавируса на территории наших стран. По мнению Руслана Казакбаева, этих мер достаточно для поддержания режима эпидемиологической безопасности.

С конца сентября осуществляется лишь один рейс в неделю, при этом стоимость билета составляет примерно 30 тыс. рублей в одну сторону.

«Раз мы подписали соглашения о свободе перемещений наших граждан, то давайте их выполнять. Если наши региональные организации не приносят конкретные облегчения, льготы, привилегии, какие-то экономические выгоды нашим странам, тогда для чего это нужно?» — заявил киргизский министр.

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