Минобороны определило место подготовки кадров для военной полиции

Российское Министерство обороны определило место подготовки кадров для военной полиции — с 2021 года их станет выпускать Московское высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ).

В качестве эксперимента первый набор курсантов на специальность «Применение подразделений военной полиции» был проведен в учебное заведение в 2017 году. Выпуск «красных беретов» состоится только в следующем году, однако опыт уже признан успешным. Как рассказали источники «Известий» в военном ведомстве, училище было выбрано удачно, и со следующего года подготовка офицеров ВП будет проводиться на постоянной основе.

До этого кадры для военной полиции готовили в разных учебных заведениях. В МосВОКУ же курсанты получали следующие специальности: командир мотострелкового взвода, командир пулеметно-артиллерийского взвода, командир взвода охраны. Теперь к ним добавились еще несколько: командир взвода военной полиции, командир дисциплинарного взвода, начальник гауптвахты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 26 октября.