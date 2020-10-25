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Трамп назвал конфликт в Карабахе «легким случаем» и пообещал урегулировать его

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Президент США Дональд Трамп назвал вооруженный конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике «легким случаем» и пообещал, что «с легкостью» добьется мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Он сообщил об этом в ходе митинга в штате Нью-Гэмпшир 25 октября.

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«Мы разберемся с этим. Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь», — сказал он. Трансляция велась в его YouTube-канале.

Трамп отметил, что Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном.

23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне очень продуктивными. Он рассказал, что на сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

Также американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

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