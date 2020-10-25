«Спартак» ответил на претензии «Краснодара» из-за предвзятого судейства

Гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов в воскресенье, 25 октября, отреагировал на слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе во время матча 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Игра прошла накануне, 24 октября. Она закончилась со счетом 1:3 в пользу красно-белых. Голами в составе «Спартака» отличились Эсекьель Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон. У «Краснодара» на 59-й минуте отличился Леон Сабуа.

Комментируя встречу, Хашиг заявил, что его возмутил первый гол московской команды, а также незасчитанный мяч краснодарцев на 65-й минуте. Он также обратил внимание на работу арбитров во время игры. По мнению менеджера, судьи «сделали всё красиво» в пользу соперника, чем обеспечили ему победу. Он объяснил, что краснодарцы считают первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол своей команды не ошибками, а предвзятыми решениями, так как, по мнению представителей клуба, моменты «по сути своей одинаковы».

«Понимаю разочарование Владимира Хашига от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после мартовской победы над «Спартаком», — отметил Газизов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Весной «быки» победили москвичей на их поле со счетом 1:0. Единственный гол краснодарцы забили с пенальти, а в добавленное время у москвичей был удален Роман Зобнин.

«Судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы», — сказал тогда Хашиг.