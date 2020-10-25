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Премьер-министр Болгарии Борисов заразился COVID-19

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 25 октября.

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«Несмотря на то что санитарные власти официально отменили для меня карантин, еще в пятницу отменил все встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух ПЦР-тестов с сегодняшнего дня у меня положительный (результат на) COVID-19», — написал Борисов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что у него наблюдается общее недомогание. Сейчас Борисов «по усмотрению врачей» остается на домашнем лечении.

23 октября Борисов сообщил в Facebook, что ушел в пятницу на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом коллегой — замминистра регионального развития и благоустройства Николаем Нанковым.

О заражении Борисова уже уведомили посольство США в Болгарии, потому что премьер-министр встречался с официальной американской делегацией в пятницу.

Ранее, 24 октября, стало известно, что коронавирусом заболел мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что самочувствие у него хорошее, но он всё равно должен уйти на самоизоляцию и работать из дома.

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