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Аномально теплая погода в Москве продлится до 29 октября

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Сухая аномально теплая погода сохранится в столице до четверга, 29 октября. Об этом сообщил центр погоды «Фобос» 25 октября.

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«В Москве вплоть до четверга задержится сухая и аномально теплая погода с дневной температурой до +10...+13 градусов», — говорится в сообщении.

Однако в пятницу, 30 октября, из-за дождевых туч приток солнечного тепла сократится и столбики термометров не поднимутся выше 7–10 градусов тепла, отметили в метеоцентре.

Синоптики также спрогнозировали отсутствие осадков на территории всей Центральной России до конца недели, дневную температуру до пятницы +10…+15 градусов, а в пятницу — похолодание.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на следующей неделе антициклон принесет в Москву сухую и теплую погоду.

24 октября он объяснил аномально теплую погоду в центре европейской части России 25–26 октября.

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