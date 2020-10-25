Аномально теплая погода в Москве продлится до 29 октября
Сухая аномально теплая погода сохранится в столице до четверга, 29 октября. Об этом сообщил центр погоды «Фобос» 25 октября.
«В Москве вплоть до четверга задержится сухая и аномально теплая погода с дневной температурой до +10...+13 градусов», — говорится в сообщении.
Однако в пятницу, 30 октября, из-за дождевых туч приток солнечного тепла сократится и столбики термометров не поднимутся выше 7–10 градусов тепла, отметили в метеоцентре.
Синоптики также спрогнозировали отсутствие осадков на территории всей Центральной России до конца недели, дневную температуру до пятницы +10…+15 градусов, а в пятницу — похолодание.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на следующей неделе антициклон принесет в Москву сухую и теплую погоду.
24 октября он объяснил аномально теплую погоду в центре европейской части России 25–26 октября.