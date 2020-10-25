«Аэрофлот» выразил надежду на возобновление полетов в Европу зимой

В компании «Аэрофлот» надеются, что в конце зимы появится возможность увеличить количество международных рейсов и возобновить полеты в европейские страны. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1».

«Я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы, февраль–март, мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе», — сказал Савельев.



По его словам, второй удар коронавируса больно ударит по экономике страны, поэтому закрывать страну на карантин «мало кто решается».

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила авиасообщение с большинством стран. С начала августа авиасообщение стало постепенно возобновляться.



Благодаря возобновлению полетов «Аэрофлоту» удалось нарастить количество перевозок. В августе компания увеличила объем пассажирских перевозок на 42% по сравнению с июлем. Всего в августе авиакомпании перевезли 9,15 млн человек — это на 36,6% ниже показателя за аналогичный период 2019 года, информирует РБК.

Гендиректор «Аэрофлота» также сообщил о планах полного восстановления внутренних перевозок до конца 2020 года. По его словам, к августу компании удалось восстановить внутренние перевозки на 99,6%.