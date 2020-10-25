Прямой эфир

«Аэрофлот» выразил надежду на возобновление полетов в Европу зимой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В компании «Аэрофлот» надеются, что в конце зимы появится возможность увеличить количество международных рейсов и возобновить полеты в европейские страны. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1».

Крылья по совету: как Россия возобновляет международное авиасообщение
Вслед за Турцией, Великобританией и Танзанией в августе могут открыть страны СНГ

«Я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы, февраль–март, мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе», — сказал Савельев.

По его словам, второй удар коронавируса больно ударит по экономике страны, поэтому закрывать страну на карантин «мало кто решается».

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила авиасообщение с большинством стран. С начала августа авиасообщение стало постепенно возобновляться.

Благодаря возобновлению полетов «Аэрофлоту» удалось нарастить количество перевозок. В августе компания увеличила объем пассажирских перевозок на 42% по сравнению с июлем. Всего в августе авиакомпании перевезли 9,15 млн человек — это на 36,6% ниже показателя за аналогичный период 2019 года, информирует РБК.

Гендиректор «Аэрофлота» также сообщил о планах полного восстановления внутренних перевозок до конца 2020 года. По его словам, к августу компании удалось восстановить внутренние перевозки на 99,6%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020