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Во Франции мужчину задержали за лайк под фото обезглавленного учителя

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Мужчину задержали во Франции по обвинению в оправдании терроризма, связанному с убийством учителя под Парижем. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в прокуратуре.

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По данным телеканала, сотрудники внутренней безопасности обратили внимание на профиль мужчины в Twitter. В этой соцсети молодой человек оставлял комментарии и записи, которые, как полагают власти, могут попадать под оправдание терроризма. Как отмечает телеканал, он поставил лайк под фотографией обезглавленного под Парижем преподавателя.

По данным источников телеканала, мужчину задержали дома и поместили под стражу за предполагаемое оправдание терроризма. Ранее он уже привлекался к ответственности по этому же обвинению, это было после теракта в редакции еженедельника Charlie hebdo в 2015 году.

16 октября преступник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего ликвидировали правоохранители в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.

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