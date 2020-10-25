Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и обновил рекорд побед в «Формуле-1»
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу года
Мир
США призвали Азербайджан принять режим перемирия с Арменией
Мир
Средняя явка на выборах на Украине составила 17,3%
Спорт
«Химки» обыграли «Ростов» в матче чемпионата России по футболу
Сюжет:

США призвали Азербайджан принять режим перемирия с Арменией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США подталкивают власти Азербайджана принять режим перемирия с Арменией, согласившейся на это предложение. Об этом в воскресенье, 25 октября, заявил помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

Надо говорить: Москва не видит альтернатив мирному решению в Карабахе
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву, но не встретились друг с другом

Он отметил, что работа над перемирием ведется на этой неделе. Армения приняла предложение о прекращении огня, а Азербайджан еще нет.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к достижению нового соглашения о перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), но Ереван должен заявить о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта. Он уточнил, что Баку хочет прекращения огня и возвращения своих земель.

9 октября после переговоров в Москве, проведенных по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Но Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии в зоне конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), первая ночь в столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошла спокойно. Однако позднее и Ереван, и Баку снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Позднее президент НКР Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в регионе.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом. Очередное обострение конфликта произошло в конце сентября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020