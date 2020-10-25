США призвали Азербайджан принять режим перемирия с Арменией

США подталкивают власти Азербайджана принять режим перемирия с Арменией, согласившейся на это предложение. Об этом в воскресенье, 25 октября, заявил помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что работа над перемирием ведется на этой неделе. Армения приняла предложение о прекращении огня, а Азербайджан еще нет.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к достижению нового соглашения о перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), но Ереван должен заявить о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта. Он уточнил, что Баку хочет прекращения огня и возвращения своих земель.

9 октября после переговоров в Москве, проведенных по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Но Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии в зоне конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), первая ночь в столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошла спокойно. Однако позднее и Ереван, и Баку снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Позднее президент НКР Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в регионе.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом. Очередное обострение конфликта произошло в конце сентября.