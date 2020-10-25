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Гендиректор «Краснодара» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
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В РФС отреагировали на претензии «Краснодара» к судьям в игре со «Спартаком»

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Комитет Российского футбольного союза по этике может рассмотреть заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком». Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц 25 октября.

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Так он прокомментировал заявление генерального директора футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашига о работе арбитров Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче 12-го тура «Тинькофф» Российской премьер-лиги, где «быки» выступали против «Спартака» 24 октября, передает «Спорт-Экспресс».

«Все экспертные оценки будут после того, как ЭСК (экспертно-судейская комиссия. — Ред.) рассмотрит все эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, в ближайшее время «Краснодар» пришлет запрос. Все будет рассмотрено», — заявил Хачатурянц.

Также он отметил, что люди в «Краснодаре» очень эмоциональны, но их можно понять. «Трактовка момента в моменте отмененного гола действительно могла быть им непонятной», — сказал Хачатурянц.

Ранее в этот эе день гендиректор футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг раскритиковал судейство в игре.

Его возмутил первый гол московской команды, а также незасчитанный мяч краснодарцев на 65-й минуте. «После слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво», мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему», — цитирует Хашига «СЭ».

По его словам, победу «Спартаку» в матче принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа ВАР Левникова.

24 октября московский «Спартак» обыграл на выезде «Краснодар» в матче 12-го тура «Тинькофф» Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 3:1. Голами в стане красно-белых отличились Эсекьель Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон. В составе «Краснодара» на 59-й минуте отличился Леон Сабуа.

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