«Тинькофф» и «Кидзания» помогают юным россиянам выбрать профессию

«Тинькофф» помогает юным россиянам выбрать профессию. В «Кидзании» на Ходынке открыли новые тематические зоны. Гостей познакомят с профессиями инкассатора и работника хранилища банка.

Новые зоны появились благодаря партнерству «Тинькофф» и крупнейшего детского игрового парка Европы.

Деньги, карты, банкомат — все это совершенно неигрушечное. Для гостей «Кидзании» «Тинькофф» разработал новый продукт. В парке оплатить товар можно картой «Тинькофф-Кидзания».

Тем, кто мечтает стать банкиром, покажут работу офиса и наконец расскажут, куда ведет самая главная дверь в банке.

Почему деньги — это большая ответственность. Как отличить фальшивки от настоящих купюр. «Тинькофф» и «Кидзания» расскажут обо всех тонкостях банковской работы, ну или почти обо всех.

Возможно, визит в «Кидзанию» станет началом большой карьеры.