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Движение толпы протестующих по улицам Минска сняли на видео

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Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы «Минск — город-герой». Видео с места событий в воскресенье, 25 октября, опубликовал портал Tut.by.

Многотысячная толпа протестующих достигла стелы и отправилась на проспект Машерова. По данным корреспондента «Известий», демонстранты движутся в сторону резиденции главы государства.

В колонну продолжают вливаться новые группы протестующих. Правоохранители традиционно предупреждают участников акции о незаконности акции.

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По данным оппозиционных СМИ, число участников превысило 100 тыс. человек. МВД страны пока не приводило официальную статистику.

Перед протестной акцией утром в воскресенье в центр Минска была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади — Победы, Октябрьскую и Независимости.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

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