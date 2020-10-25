Песков опроверг информацию японских СМИ о вторых переговорах Путина и Суги

Нового разговора президента России Владимира Путина с премьером Японии Есихидэ Сугой не было, японские СМИ, вероятно, цитируют первую беседу лидеров двух стран. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 октября.

«Разговора не было. По всей видимости, речь идет о первом разговоре, когда Путин звонил, его поздравлял (с назначением на пост главы правительства. — Ред.)», — передает слова Пескова «РИА Новости».

Ранее в японских СМИ появилась информация о телефонном разговоре президента России и премьер-министра Японии, сообщает информагентство.

Разговор между Путиным и Сугой прошел 29 сентября. В ходе телефонных переговоров лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Кроме того, обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, в том числе создание вакцин от коронавируса, и продолжение контактов по мере нормализации эпидемической ситуации.

Это была первая их беседа с момента назначения нового главы правительства Японии 16 сентября. Предшественник Суги Синдзо Абэ 23 сентября выразил надежду на то, что Суга сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa в вопросе притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряда территорий Малой Курильской гряды.