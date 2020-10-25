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Песков опроверг информацию японских СМИ о вторых переговорах Путина и Суги

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Нового разговора президента России Владимира Путина с премьером Японии Есихидэ Сугой не было, японские СМИ, вероятно, цитируют первую беседу лидеров двух стран. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 октября.

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«Разговора не было. По всей видимости, речь идет о первом разговоре, когда Путин звонил, его поздравлял (с назначением на пост главы правительства. — Ред.)», — передает слова Пескова «РИА Новости».

Ранее в японских СМИ появилась информация о телефонном разговоре президента России и премьер-министра Японии, сообщает информагентство.

Разговор между Путиным и Сугой прошел 29 сентября. В ходе телефонных переговоров лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Кроме того, обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, в том числе создание вакцин от коронавируса, и продолжение контактов по мере нормализации эпидемической ситуации.

Это была первая их беседа с момента назначения нового главы правительства Японии 16 сентября. Предшественник Суги Синдзо Абэ 23 сентября выразил надежду на то, что Суга сможeт активизировaть переговoры с Мoсквой и рeшить вопрoс мирногo договорa в вопросе притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряда территорий Малой Курильской гряды.

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