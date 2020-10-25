Россиян поздравили с Днем автомобилиста флешмобом «Позвони мне, позвони»

Участники всероссийской акции #МыВместе в День автомобилиста, 25 октября, поздравили всех водителей с этим праздником флешмобом «Позвони мне, позвони». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Целью акции было напомнить автолюбителям о том, что писать СМС за рулем или разговаривать без использования специальных технических средств запрещено и небезопасно. Звонок и разговор без использования рук могут стать безопасной альтернативой, позволят, оставаясь на связи с близкими, не терять бдительности и внимания за рулем.

Участники записали серию видеороликов, в которых не отвечают на входящие сообщения за рулем и поют известную всем песню из кинофильма «Карнавал» «Позвони мне, позвони».

Под песню Call me, maybe в акции приняли участие более 30 стран: Австрия, Австралия, Армения, Корея, Белоруссия, Италия, Нидерланды, Индия, Кот-д’Ивуар, Испания и другие. Кроме того, особое внимание уделили и ветеранам — водителям-профессионалам, чей стаж вождения превысил 50 лет. Они в свою очередь, обращаясь ко всем автомобилистам, рассказали о собственном опыте безопасного вождения и напомнили о важности соблюдения ПДД.

«В современном обществе все больше и больше используются различные виды связи. Водитель автомобиля пользуется навигатором, бортовым компьютером. С распространением различных мессенджеров появилась очень опасная привычка переписываться за рулем. Если при общении по телефону возможно использование громкой связи или подобных устройств, то при написании сообщения водитель смотрит на экран смартфона, набирает сообщение и полностью отвлечен от дороги. Такое поведение стало причиной уже множества ДТП, в том числе и с жертвами. Каждый водитель, каким бы он себя ни считал профессионалом, не должен допускать подобного поведения», — отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.

Он подчеркнул, что, если за рулем водителю необходимо поговорить, нужно использовать голосовой вызов, такая функция есть у большинства мессенджеров.

По словам руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, именно концентрация — залог безопасного вождения.

«Поэтому желаю водителям хотя бы ненадолго, на период управления автомобилем, оторваться от гаджета и посмотреть вокруг. А ответить на сообщения можно, когда остановитесь. И вы точно увидите, что ничего страшного от такой задержки не произошло. Всех автомобилистов хочу поздравить с праздником и пожелать удачной дороги», — заключил он.