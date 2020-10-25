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Около Степанакерта прозвучали взрывы

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Около Степанакерта прозвучало два взрыва, в городе звучит сирена воздушной тревоги. Армения сообщает, что Азербайджан применяет на севере республики авиацию, а на южном направлении идут активные бои. Ранее Ильхам Алиев заявил, что готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе. Баку сообщал о боях по всей линии соприкосновения в зоне конфликта в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что армия противника обстреливает оборонительные позиции из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. Отмечается, что серьезный урон нанесен силам Армении подразделениями на ходжавендском, губадлинском и лачинском направлениях, взяты новые позиции. Ведомство утверждает, что уничтожены два танка, два БМП, четыре гаубицы, одна пушка, семь машин армянских сил. Ереван эту информацию пока не подтвердил.

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